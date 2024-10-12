Аким Алматинской области взял под личный контроль ситуацию с пожаром близ Талгара

Аким Алматинской области Марат Султангазиев прибыл в село Азат, где в ночь на 12 октября сгорел дом семьи погибшего в Талгаре подростка, сообщает Zakon.kz.

Глава региона провел заседание оперативного штаба и заверил, что власти сделают все возможное, чтобы помочь семье погибшего.

"Мы сделаем все, чтобы помочь семье погибшего. Ситуация находится под контролем. Все правоохранительные органы подключены и работают в усиленном режиме и должны принять незамедлительные меры по обеспечению правопорядка и законности", – заявил Султангазиев.

Аким подчеркнул, что все виновные будут привлечены к ответственности, а сгоревший дом восстановят. Также он отметил, что семья получит материальную и психологическую помощь.

Ранее на место происшествия приехали заместитель главы МВД Бауыржан Аленов и прокурор Алматинской области Адамов Берик.

Напомним, пожар в доме семьи погибшего подростка Шерзата Болата случился в ночь на 12 октября 2024 года. Обошлось без жертв и пострадавших.

После пожара отец погибшего в Талгаре 16-летнего подростка Шерзата Болата записал видеообращение к казахстанцам и попросил обойтись без кровопролития. Каржаубай Нурымов сказал, что верит в то, что все преступники будут наказаны. Он отметил, что ничего не боится, и добавил, что полиция, которая сейчас находится на месте происшествия, разберется во всем.

В Департаменте полиции Алматинской области рассказали, что по факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело. В соответствии с поступившим заявлением семья погибшего подростка обеспечена охраной. По месту ее проживания установлено круглосуточное дежурство сотрудников полиции.

Расследование уголовного дела по факту поджога взял на контроль Генеральный прокурор Берик Асылов.