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Аким Алматинской области взял под личный контроль ситуацию с пожаром близ Талгара

Марат Султангазиев, оперштаб, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 15:39 Фото: акимат Алматинской области
Аким Алматинской области Марат Султангазиев прибыл в село Азат, где в ночь на 12 октября сгорел дом семьи погибшего в Талгаре подростка, сообщает Zakon.kz.

Глава региона провел заседание оперативного штаба и заверил, что власти сделают все возможное, чтобы помочь семье погибшего.

"Мы сделаем все, чтобы помочь семье погибшего. Ситуация находится под контролем. Все правоохранительные органы подключены и работают в усиленном режиме и должны принять незамедлительные меры по обеспечению правопорядка и законности", – заявил Султангазиев.

Аким подчеркнул, что все виновные будут привлечены к ответственности, а сгоревший дом восстановят. Также он отметил, что семья получит материальную и психологическую помощь.

Ранее на место происшествия приехали заместитель главы МВД Бауыржан Аленов и прокурор Алматинской области Адамов Берик.

Напомним, пожар в доме семьи погибшего подростка Шерзата Болата случился в ночь на 12 октября 2024 года. Обошлось без жертв и пострадавших.

После пожара отец погибшего в Талгаре 16-летнего подростка Шерзата Болата записал видеообращение к казахстанцам и попросил обойтись без кровопролития. Каржаубай Нурымов сказал, что верит в то, что все преступники будут наказаны. Он отметил, что ничего не боится, и добавил, что полиция, которая сейчас находится на месте происшествия, разберется во всем.

В Департаменте полиции Алматинской области рассказали, что по факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело. В соответствии с поступившим заявлением семья погибшего подростка обеспечена охраной. По месту ее проживания установлено круглосуточное дежурство сотрудников полиции.

Расследование уголовного дела по факту поджога взял на контроль Генеральный прокурор Берик Асылов.

Андрей Дюсупов
Алматинская область Талгар Пожар акимат 2024 год
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