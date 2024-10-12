Генпрокурор взял на контроль расследование поджога дома семьи погибшего в Талгаре подростка

В Генеральной прокуратуре сделали заявление по факту поджога дома потерпевших по делу об убийстве подростка в Талгаре, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве пояснили, что создана межведомственная следственно–оперативная группа по раскрытию преступления.

"Будут приняты все меры для изобличения виновных лиц. Уголовное дело взял на контроль Генеральный прокурор", – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Напомним, пожар в доме семьи погибшего подростка Шерзата Болата случился в ночь на 12 октября 2024 года. Обошлось без жертв и пострадавших.

В Департаменте полиции Алматинской области рассказали, что по факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело. В соответствии с поступившим заявлением семья погибшего подростка обеспечена охраной. По месту ее проживания установлено круглосуточное дежурство сотрудников полиции.

8 октября 2024 года в прокуратуре Алматинской области сообщили, что 4 октября в Талгаре произошла драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний парень, еще два человека получили тяжкие телесные повреждения.