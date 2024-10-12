Режим "открытое небо": аэропорту Уральска предоставлена пятая степень "свободы воздуха"

Аэропорт Уральска включен в перечень действующего режима "открытое небо". Документ подписал министр транспорта Марат Карабаев, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Комитете гражданской авиации, на данный момент уже в 15 аэропортах Казахстана – Астана, Алматы, Шымкент, Актау, Актобе, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей, Туркестан, Костанай и Уральск – действует режим "открытое небо".

"Данный режим предусматривает снятие всех ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени "свободы воздуха". Полеты с пятой степенью "свободы воздуха" подразумевают полеты иностранной авиакомпании через города Казахстана в города третьих стран. Внедрение режима "открытое небо" в Уральске способствует привлечению новых иностранных перевозчиков, развитию конкуренции авиаперевозчиков, открытию международных маршрутов, снижению стоимости авиабилетов, развитию туризма и увеличению транспортной доступности города", – пояснили в КГА.

Вместе с тем, в соответствии с обращением местных жителей, расписание выполнения авиарейсов было перепланировано с ночного на дневное и вечернее время.

"Напомним, что на сегодняшний день регулярные рейсы в/из г. Уральск выполняются по пяти внутренним (Астана, Алматы, Туркестан, Атырау, Актау) и одному международному направлению (Франкфурт) с общей частотой 32 рейса в неделю", – добавили в Комитете.

Тем временем непогода в столице сказалась на работе Международного аэропорта Астаны, где из-за снегопада задерживаются восемь авиарейсов – три на вылет и пять на прилет.