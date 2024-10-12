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В Астане коммунальщики перешли на усиленный режим из-за непогоды

В Астане коммунальщики перешли на усиленный режим из-за снегопада , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 23:45 Фото: акимат Астаны
В связи с неустойчивыми погодными условиями, перепадами температур и обильными осадками на улицах Астаны образуется гололед. Коммунальные службы посыпают тротуары и улицы технической солью и другими реагентами, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает столичный акимат, очистку от наледи на территории пяти районов столицы осуществляют порядка 600 единиц спецтехники и 2000 дорожных рабочих.


"Все коммунальные службы приведены в готовность и обеспечены необходимым оборудованием и материалами для оперативной уборки территории города. В первую очередь ведется очистка центральных улиц, маршрутов пассажирского транспорта, остановок и тротуаров. Жителям и гостям столицы следует соблюдать правила безопасности при гололедице и быть осторожными", – говорится в сообщении.

По данным Казгидромета, 13 октября ночью и утром в столице ожидается низовая метель, гололед и ветер северо-восточный с порывами 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада в Астане 12 октября на автодорогах зарегистрировано 120 ДТП, в которых пострадали 12 человек. 

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