В Астане коммунальщики перешли на усиленный режим из-за непогоды

В связи с неустойчивыми погодными условиями, перепадами температур и обильными осадками на улицах Астаны образуется гололед. Коммунальные службы посыпают тротуары и улицы технической солью и другими реагентами, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает столичный акимат, очистку от наледи на территории пяти районов столицы осуществляют порядка 600 единиц спецтехники и 2000 дорожных рабочих.





"Все коммунальные службы приведены в готовность и обеспечены необходимым оборудованием и материалами для оперативной уборки территории города. В первую очередь ведется очистка центральных улиц, маршрутов пассажирского транспорта, остановок и тротуаров. Жителям и гостям столицы следует соблюдать правила безопасности при гололедице и быть осторожными", – говорится в сообщении.

По данным Казгидромета, 13 октября ночью и утром в столице ожидается низовая метель, гололед и ветер северо-восточный с порывами 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада в Астане 12 октября на автодорогах зарегистрировано 120 ДТП, в которых пострадали 12 человек.