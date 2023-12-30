В Астане на усиленный режим работы перешли городские службы

Коммунальные службы столицы в усиленном режиме убирают улицы в связи с непогодой, обрушившейся на Астану в ночь на 30 декабря, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба акимата Астаны предупреждает гостей и жителей столицы о непогоде на 30 декабря. Синоптики обещают снег, метель и гололед. Чтобы устранить все последствия непогоды, на улицах мегаполиса усиленную службу несут коммунальщики, которые круглосуточно убирают город.

"За сутки было вывезено порядка 20 тысяч кубометров снега. При вывозе и очистке дорог от снега было использовано около 1000 единиц техники. В ручной уборке снега задействованы свыше 18 тысяч дорожных рабочих. Вывоз снега производится круглосуточно в будние, выходные и праздничные дни". Пресс-служба акимата Астаны

В субботу, 30 декабря, в Астане ожидается временами снег, метель, гололед, усиление ветра с порывами до 28 м/с. Из-за непогоды власти города просят гостей и жителей заранее планировать маршруты передвижения.

Ранее стало известно, что более 30 рейсов из Астаны задержали из-за непогоды. Накануне синоптики предупредили жителей столицы о штормовой опасности, которая ожидается в городе 30 декабря.