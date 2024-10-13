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Коллекционер из Казахстана получил мировую известность

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 07:37 Фото: pixabay
Сергей Заборских, коллекционирующий тыквы, обретает известность в Сети, сообщает Zakon.kz.

Как передает корреспондент "Мир 24", на фазенде казахстанца соседствуют 68 видов тыкв со всего мира. Редкие семена казахстанец ищет в интернете и в магазинах.

Также в его увлечении ему помогают родственники и друзья, которые привозят новые сорта из путешествий. А самые популярные сорта тыкв в его коллекции имеют экзотические названия:

  • "Атланта";
  • "Мандаринка";
  • "Ханна";
  • "Матильда";
  • "Гитара".


Также на днях появились подробности о казахстанском охраннике, владеющем английским языком.

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