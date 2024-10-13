Коллекционер из Казахстана получил мировую известность

Сергей Заборских, коллекционирующий тыквы, обретает известность в Сети, сообщает Zakon.kz.

Как передает корреспондент "Мир 24", на фазенде казахстанца соседствуют 68 видов тыкв со всего мира. Редкие семена казахстанец ищет в интернете и в магазинах.

Также в его увлечении ему помогают родственники и друзья, которые привозят новые сорта из путешествий. А самые популярные сорта тыкв в его коллекции имеют экзотические названия:

"Атланта";

"Мандаринка";

"Ханна";

"Матильда";

"Гитара".





Также на днях появились подробности о казахстанском охраннике, владеющем английским языком.

