Коллекционер из Казахстана получил мировую известность
Фото: pixabay
Сергей Заборских, коллекционирующий тыквы, обретает известность в Сети, сообщает Zakon.kz.
Как передает корреспондент "Мир 24", на фазенде казахстанца соседствуют 68 видов тыкв со всего мира. Редкие семена казахстанец ищет в интернете и в магазинах.
Также в его увлечении ему помогают родственники и друзья, которые привозят новые сорта из путешествий. А самые популярные сорта тыкв в его коллекции имеют экзотические названия:
- "Атланта";
- "Мандаринка";
- "Ханна";
- "Матильда";
- "Гитара".
Также на днях появились подробности о казахстанском охраннике, владеющем английским языком.
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