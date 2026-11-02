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Общество

Юные футболисты из Казахстана массово попали в больницу в Ташкенте: что известно

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 13:16 Фото: Zakon.kz
Казахстанские дети, участвовавшие в международном футбольном фестивале Dostlik Cup 2026 в Ташкенте, массово попали в больницу. Об этом стало известно из заявлений родителей, которые появились в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Так, казахстанка под ником kimochka78 написала в Threads, что в столице Узбекистана "произошло массовое отравление деток". По ее словам, 31 октября 2026 года после завтрака в одной из ташкентских гостиниц "у детей и взрослых начали появляться боли в животе и повышаться температура".

"За сутки заболели 15 детей! Особенно тревожный факт: 8 детей, которые не ели яйца на завтраке, не заболели", – написала Наталья.
дети, больница, соцсети, пост, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 13:16

Фото: Threads/kimochka78

Редакция за официальным комментарием обратилась в пресс-службу Министерства иностранных дел (МИД) РК.

"МИД РК известно об инциденте с внезапным ухудшением состояния здоровья ряда участников международного футбольного фестиваля Dostlik Cup 2026 в Ташкенте. Все нуждающиеся в помощи граждане Казахстана госпитализированы в специализированные медицинские учреждения Республики Узбекистан, им оказывается необходимая врачебная помощь", – заявили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе МИД РК сегодня, 2 ноября.

Как заверили во внешнеполитическом ведомстве, казахстанские дипломаты поддерживают связь с родственниками пострадавших и медицинскими учреждениями, а также держат данный вопрос на постоянном контроле.

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, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 13:16
Стафилококк в столовой, переход на удаленку: новые подробности массового отравления в РФМШ в Алматы

12 октября 2026 года в Детскую инфекционную больницу Алматы госпитализировали учащихся РФМШ с признаками острой кишечной инфекции. Позднее число госпитализированных детей выросло.

В Минздраве сообщили, что по результатам проверки пищеблока были выявлены нарушения санитарных требований. Для установления источника инфекции отобрали пробы воды и пищевой продукции, смывы, обследовали работников пищеблока. Деятельность школы и столовой была приостановлена.

В полиции Алматы сообщили, что по факту массового отравления возбуждено уголовное дело.

22 октября стало известно, что всех 58 учеников РФМШ выписали из больницы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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