Перейти на цифровые трудовые и коллективные договоры планируется в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 14 октября 2024 года в Мажилисе заявила, что разработан проект закона о переходе на цифровой формат заключения трудовых и коллективных договоров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнула, что одним из приоритетов министерства является декларирование всех трудовых отношений.

"Во-первых, планируется переход к цифровому формату заключения трудовых и коллективных договоров, с внедрением автоматизированного рабочего места профсоюзов. Соответствующий проект закона разработан и будет внесен на рассмотрение в текущем году. Стоит отметить, что в пилотном режиме уже заключено более 8,7 тыс. трудовых договоров в электронном формате", – озвучила она.

По ее словам, в информационную систему внесены данные о 8 тыс. коллективных договоров, которые помогают защищать права работников.

"Во-вторых, реализуется проект электронного штатного расписания – это функционал декларации трудовых отношений с введением кодировки всех рабочих мест в информационных системах. Этот инструмент позволит вести точный учет трудовых ресурсов, оптимизировать процесс создания рабочих мест и формирования условий труда, улучшить обеспеченность средствами индивидуальной защиты и социальными гарантиями. В-третьих, законодательно введено регулирование платформенной занятости с введением упрощенной процедуры регистрации. В рамках пилотного проекта подключено более 19 тыс. водителей такси, выписано более 20 млн фискальных чеков", – дополнила министр.

Она отметила, что это важный шаг к легализации и интеграции платформенных работников в систему социального и пенсионного обеспечения.

30 сентября 2024 года стало известно, что за год водители такси заплатили налоги на сумму около 700 млн тенге.