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Экс-депутата Актобе арестовали за пьяную езду

Экс-депутата Актобе арестовали за пьяную езду Фото: Instagram/saniya_bulqairqyzy
Бывший депутат маслихата Актобе Сания Муратова помещена в специальный приемник на 15 суток. Об этом Zakon.kz сообщили 27 октября 2023 года в пресс-службе полиции региона.
"Во исполнение постановления административного суда от 26 октября 2023 года Сания Муратова помещена в специальный приемник для административно задержанных УП Актобе на 15 суток".Пресс-служба ДП Актюбинской области

26 октября 2023 года в публикации "Мой город" отмечалось, что в Актобе суд вынес решение в отношении экс-депутата. Ее признали виновной в том, что она 5 сентября управляла Lexus в нетрезвом состоянии.

В суд она не явилась, поэтому судья обязал полицию исполнить постановление об аресте.

Сания Муратова состояла в постоянной комиссии маслихата по социально-культурному развитию и делам молодежи.

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