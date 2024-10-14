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Дыхание зимы: как холодный антициклон изменит погоду в Казахстане

Дыхание зимы: как холодный антициклон изменит погоду в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 15:32 Фото: pxhere
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, как изменится погода в стране с 15 октября 2024 года. По данным специалистов, холодный антициклон продолжит оказывать свое влияние на северные регионы страны, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что осадки прекратились, столбики термометров будут показывать отрицательные температуры в ближайшие ночи.

Однако, продолжают специалисты, в дневные часы солнце все же сможет прогреть воздух – 17 октября на севере ожидается 5-10 тепла.

Если все эти дни жители южных регионов только наблюдали, то теперь и они почувствуют дыхание зимы.

"Смещаясь на восток антициклон обусловит понижение температуры воздуха ночью и днем, а сталкиваясь с теплыми воздушными массами с юга контрасты температур вызовут переход дождя в мокрый снег не только в горах, но и на остальной территории юго-восточных областей".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Напомним, что непогода внесла весомые коррективы в жизнь казахстанцев 11 октября. Тогда, к примеру, жители Петропавловска проснулись в зиме. К вечеру этого же дня на север страны закрывали дороги.

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