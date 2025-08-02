Циклон и антициклон разделят Казахстан 3 августа

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали казахстанцам о погоде на воскресенье, 3 августа 2025 года. По данным специалистов, антициклон и циклон разделят страну, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно релизу от метеорологов, запад, северо-запад, юг и центр республики будут находиться под влиянием отрога антициклона, в связи с чем в этих регионах ожидается погода без осадков.

На остальной территории страны сохранит свое влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

"Пройдут дожди с грозами, на востоке, в горных районах юго-востока страны – сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по всему Казахстану ожидается усиление ветра, на востоке, юго-востоке – шквал, днем на юго-западе страны пыльная буря.

Также на севере, северо-западе страны в ночные и утренние часы возможен туман.

Что касается температурного фона, то днем:

в Атырауской области ожидается сильная жара +35+39°С,

в Мангистауской ожидается сильная жара +38+40°С,

на юге, западе, в центре Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара +35+37°С.

В области Абай, на севере Павлодарской, на западе Западно-Казахстанской, на северо-востоке Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Алматинской областях, в области Жетысу, в южной половине Кызылординской, на севере, западе, востоке Жамбылской, на севере, востоке, юге Атырауской, на западе, юге, в центре Мангистауской области, на юге Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областей и области Улытау, на юге, в центре области Абай, на востоке, западе, в центре Восточно-Казахстанской области –чрезвычайная пожарная опасность.

Синоптики также рассказали о погоде в трех крупнейших городах.

Астана : переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северный, северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12+14, днем +20+22°С.

: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северный, северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12+14, днем +20+22°С. Алматы : переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, временами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +16+18, днем +27+29°С.

: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, временами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +16+18, днем +27+29°С. Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20, днем +31+33°С.

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Ранее мы уже сообщали, что в Казахстане 2, 3 и 4 августа 2025 года ожидаются температурные качели, ливни с грозами и градом.