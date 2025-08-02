#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
543.24
619.89
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
543.24
619.89
6.78
Общество

Циклон и антициклон разделят Казахстан 3 августа

Казгидромет, погода на 3 августа, дожди, жара, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 15:35 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали казахстанцам о погоде на воскресенье, 3 августа 2025 года. По данным специалистов, антициклон и циклон разделят страну, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно релизу от метеорологов, запад, северо-запад, юг и центр республики будут находиться под влиянием отрога антициклона, в связи с чем в этих регионах ожидается погода без осадков.

На остальной территории страны сохранит свое влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

"Пройдут дожди с грозами, на востоке, в горных районах юго-востока страны – сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по всему Казахстану ожидается усиление ветра, на востоке, юго-востоке – шквал, днем на юго-западе страны пыльная буря.

Также на севере, северо-западе страны в ночные и утренние часы возможен туман.

Что касается температурного фона, то днем:

  • в Атырауской области ожидается сильная жара +35+39°С,
  • в Мангистауской ожидается сильная жара +38+40°С,
  • на юге, западе, в центре Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара +35+37°С.

В области Абай, на севере Павлодарской, на западе Западно-Казахстанской, на северо-востоке Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Алматинской областях, в области Жетысу, в южной половине Кызылординской, на севере, западе, востоке Жамбылской, на севере, востоке, юге Атырауской, на западе, юге, в центре Мангистауской области, на юге Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областей и области Улытау, на юге, в центре области Абай, на востоке, западе, в центре Восточно-Казахстанской области –чрезвычайная пожарная опасность.

Синоптики также рассказали о погоде в трех крупнейших городах.

  • Астана: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северный, северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12+14, днем +20+22°С.
  • Алматы: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, временами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +16+18, днем +27+29°С.
  • Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20, днем +31+33°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 15:35
Погода на выходные в Алматы, Астане и Шымкенте: синоптики дали новый прогноз

Ранее мы уже сообщали, что в Казахстане 2, 3 и 4 августа 2025 года ожидаются температурные качели, ливни с грозами и градом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Астанчан предупредили об ограничениях движения на одном из проспектов
Общество
15:47, Сегодня
Астанчан предупредили об ограничениях движения на одном из проспектов
Солнце готовит сюрприз на 2 и 3 августа
Общество
14:00, Сегодня
Солнце готовит сюрприз на 2 и 3 августа
Несколько детей потерялись в Астане во время концерта Дженнифер Лопес
Общество
12:36, Сегодня
Несколько детей потерялись в Астане во время концерта Дженнифер Лопес
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: