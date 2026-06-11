#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Кому в Казахстане повысят зарплату

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 12:55 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин 11 июня 2026 года на брифинге в правительстве поделился планами повышения доходов населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что Программа повышения доходов была продлена до 2029 года.

"В первом квартале 2026 года разрыв между средней и медианной заработными платами составил 39,2%. Также сохраняется высокая дифференциация трудовых доходов между отраслями, регионами и категориями работников. Предлагаемые пути решения – это повышение МЗП, доходов наемных работников через выполнение встречных обязательств, заработной платы гражданских служащих, увеличение средней заработной платы производственного персонала субъектов естественной монополии (СЕМ), а также проведение индексации должностных окладов госслужащих каждые три года", – перечислил Амрин.

Также, по его словам, предусмотрена реализация системных мер социального партнерства и меры по сокращению межотраслевых дифференциаций в уровнях оплаты труда.

Ранее мы писали, что в Казахстане продолжат политику повышения заработной платы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
брифинг в Правительстве
13:09, Сегодня
Комплексный план повышения доходов населения до 2029 года принят в Казахстане
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
12:34, Сегодня
В Казахстане продолжат политику повышения заработной платы
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
14:12, 14 апреля 2026
В Казахстане минимальную зарплату планируют повысить до 150 тысяч тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер об обращении Асаубаевой
14:14, Сегодня
"Шахматы не приоритетный вид спорта": инспектор ФИДЕ о скандале вокруг Асаубаевой
Асу Алмабаев
14:03, Сегодня
Алмабаев "переедет" обидчика бойцов из Казахстана в Баку: что даст Асу бой с Джонсоном
Сборная Казахстана начинает новый цикл: чего ждать от команды Байсуфинова в Лиге наций
13:46, Сегодня
Казахстанские футболисты начинают новый цикл: чего ждать от команды Байсуфинова в Европе
&quot;Интеллект не в приоритете?&quot;: Асаубаева удивилась отношению министерства спорта к шахматам
13:13, Сегодня
"Интеллект не в приоритете?": Асаубаева удивилась отношению министерства спорта к шахматам
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: