Курс тенге восстанавливается после обвала на прошлой неделе

После стремительного падения на прошлой неделе, тенге начал восстанавливаться. Аналитики рассказали, что могло повлиять на укрепление. Подробнее в материале Zakon.kz.

После того, как на прошлой неделе курс превысил отметку в 490 тенге за доллар, с пятницы национальная валюта постепенно стала укрепляться. Утром 14 октября обменный курс доллара находится в пределах 481- 484 тенге.

В Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) отмечают, что средневзвешенный курс по паре USDKZT по итогам торгов в пятницу частично отыграл резкий рост прошлой недели, снизившись на 4,88 тенге. Аналитики указывают, что это произошло на фоне отмены покупок инвалюты для ЕНПФ.

"Объем торгов оставался довольно высоким – 341,5 млн долларов (–22,3 млн), отражая в моменте интерес к купле–продаже инвалюты. Учитывая, что ослабление курса нацвалюты ранее не имело причин, в ближайшее время можно ожидать восстановления баланса на локальном валютном рынке". АФК

Фото: Национальный банк РК

Эксперты Ассоциации считают, что определенную поддержку тенге также могло оказать ожидаемое сохранение базовой ставки на уровне 14,25%.

Аналитик Анна Бодрова считает, что "отскок" тенге выглядит искусственным. И вероятно, что укрепление нацвалюты произошло за счет целевых интервенций Нацбанка РК.

"Кроме того, полностью отменена покупка долларов для ЕНПФ, что оперативно могло сказаться на обменном курсе тенге в положительную сторону. Ранее Нацбанк РК оставил без изменений базовую ставку на отметке 14,25% годовых. Это нейтрально для рынка капитала и курса тенге". Анна Бодрова

Аналитик ожидает, что в понедельник американский доллар останется в диапазоне 485–490 тенге, евро – 530–540 тенге, рубль – 5,00–5,10 тенге, китайский юань – 69–70 тенге. Ранее, эксперты сделали прогноз по курсу на текущую неделю.