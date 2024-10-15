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Законодательство РК

Незаконные активы пустят на строительство объектов водоснабжения и электричества

Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 15:35 Фото: Zakon.kz
Возвращенные в Казахстан незаконные активы будут направлены на строительство объектов водоснабжения и электричества, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал на пресс-конференции в правительстве РК 15 октября министр финансов Мади Такиев, на специальном счету в ведомстве находится 176,9 млрд тенге.

"Эти средства будут направлены на приоритетные проекты. Мы готовим перечень таких проектов. Это касается водоснабжения, обеспечения электричеством, возможно, дороги. Когда деньги будут направлены на эти проекты, мы открыто вам покажем, куда они тратятся", – сказал Мади Такиев.

Ранее сообщалось, что среди реализованных активов есть виллы, административные здания, жилые дома, квартиры, земельные участки и люксовые авто.

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