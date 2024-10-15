Незаконные активы пустят на строительство объектов водоснабжения и электричества

Фото: Zakon.kz

Возвращенные в Казахстан незаконные активы будут направлены на строительство объектов водоснабжения и электричества, сообщает Zakon.kz.

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