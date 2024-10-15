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Депутат раскритиковал новые скорые, которые не рассчитаны на морозы

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 20:41 Фото: akorda.kz
Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов 15 октября на заседании указал на высокий износ машин скорой медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Асхат Аймагамбетов заявил, что служба скорой медицинской помощи сама нуждается в поддержке. 

"Ситуация очень сложная. По нормативам на 10 тыс. населения должна быть одна бригада скорой медицинской помощи. Но в целом по стране требуется еще 379 бригад. Износ санитарного транспорта составляет 58%. Такая информация поступила к нам. И в этой ситуации возникает вопрос: "Как вообще эта служба на сегодня функционирует с таким показателем?" Тарифы  очень низкие – чуть более 300 тенге. Этих средств недостаточно, чтобы покрыть расходы. Низкие зарплаты, старые машины", – сказал он.

Проблемы есть и с обновленной техникой.

"Купили транспорт на дизельном  топливе. Но на севере страны они вовсе непригодны – они их в мороз стараются не глушить. Иначе они просто не заведутся", – заявил депутат.

Вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев сообщил, что растет нагрузка на бригады скорой медпомощи. В среднем одна бригада, по его данным, принимает 12 вызовов. Высокая нагрузка отмечается в Кызылординской области – 16 вызовов на одну бригаду, в Атырауской – 19 и в Астане – 23. 

"С начала года количество вызовов по республике увеличилось на 3% и составило 6,4 млн вызовов. Также отмечается рост вызовов с опозданием на 1%, почти 290 тыс. Из имеющегося санитарного автотранспорта на балансе службы скорой медицинской помощи на ходу лишь 81%. Неблагополучная ситуация  отмечается в Астане, где на ходу всего 41% транспорта", – сказал он.

На обновление службы, по словам вице-министра, требуется в следующие пять лет 89 млрд тенге. 

25 сентября сообщалось, что часть вызовов скорой медпомощи переадресуют мобильным бригадам из поликлиник. 

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