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Депутат Аймагамбетов усомнился в новом законопроекте о перевозках

Депутат Аймагамбетов усомнился в новом законопроекте о перевозках, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 01:05 Фото: parlam.kz
Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов усомнился в новом законопроекте о перевозках. По его мнению, из-за него могут подорожать услуги междугороднего такси, сообщает Zakon.kz.

Об этом мажилисмен написал 18 марта в своем Telegram-аккаунте. 

"Создание саморегулируемых организаций, таких как палаты автоперевозчиков, и введение обязательного членства с обязательными взносами для таксистов и перевозчиков, осуществляющих междугородние, межобластные и международные перевозки, предложены в правительственном законопроекте, рассматриваемом в Мажилисе", – сообщил Асхат Аймагамбетов.

Он подчеркнул, что по данному законопроекту возникает множество вопросов.

"Неясно, в интересах кого создаются эти палаты перевозчиков и что это даст, кроме удорожания стоимости такси и перевозок из-за предлагаемых обязательств по взносам за членство. Предварительные подсчеты показывают, что речь идет о миллиардах тенге (по некоторым оценкам, даже более 10 млрд тенге). Очевидно, что эти взносы фактически станут дополнительным бременем для кармана рядового гражданина. Надеюсь, все эти сомнения будут развеяны, и вопросы сняты", – заключил депутат.

18 марта стало известно, что Министерство транспорта подготовило изменения в Правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении. 

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