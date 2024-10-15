Депутат о врачах скорой помощи: Вынуждены ездить к пациентам на такси

Депутат Асхат Аймагамбетов на заседании в Мажилисе 15 октября 2024 года раскритиковал региональных чиновников. Его не устроило их отношение к проблеме скорой медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Асхат Аймагамбетов заявил, что износ санитарного транспорта по стране составляет 59%. В этой связи депутаты дали слово представителям регионов.

Первым должен был доложиться заместитель акима Абайской области Адильбек Мусабаев. Однако вместо него рассказал о ситуации в регионе руководитель управления здравоохранения Талгат Молдабеков.

"На сегодня в наличии у нас 93 единицы санитарного транспорта, по области износ составляет 69%. Скорая помощь круглосуточно функционирует, действительно, пробег автомобилей очень высокий – свыше 100 тыс. км, что свидетельствует о высокой нагрузке", – сказал он.

Но его перебил Асхат Аймагамбетов. Он призвал не повторять то, что говорили депутаты, а ответить на простой вопрос – как и когда власти региона решат эту проблему.

"Данный вопрос нами, управлением здравоохранения, решается совместно с акиматом области. Сейчас идут переговоры с Фондом развития промышленности, мы запрашиваем 88 автомобилей. Но пока ФРП процентную ставку дает высокую – 13,5%. Но учитывая, что в областном бюджете есть дефицит", – добавил он.

Но и этот ответ не устроил депутата.



"Ваш ответ не принимается. Разве может так отвечать глава управления. В парламенте этот вопрос поднимается. Можно же и без акимов решить эту проблему. А вы не можете ответить на элементарные вопросы. Даете только статистику, а других данных у вас нет. Это не нам, а жителям области ведь нужно. С каким лицом вы выходите к людям? Как вы объясняете им эту ситуацию? Три года нет ни одного обновления. Новая область. За это время можно же было какие-то решения принять по санитарному автотранспорту? Надо же немного иметь сострадания. Это же нужно пациентам, больным. Ведь они вызывают скорую не от делать нечего, а потому что нуждаются в медицинской помощи", – отчитал его мажилисмен.

По словам парламентария, в регионах из-за отсутствия такого транспорта фельдшеры и врачи вынуждены на такси приезжать к пациентам.

Раскритиковали мажилисмены и ответ представительницы Алматинской области. Она также начала свою речь со статистики и заявила, что рассматриваются вопросы приобретения спецтранспорта в лизинг. Отметила, что заявка подана в маслихат.

"Решаем, будем решать – не принимается. Когда решите? Предусмотрены ли в бюджете средства?... Абсолютное равнодушие", – посетовал Аймагамбетов.

От Западно-Казахстанкой области также вместо замакима выступил заместитель главы управления здравоохранения. Отсутствие докладчика он объяснил срочным совещанием у акима.

"Есть дефицит бюджета. В следующем году планируем в бюджете рассмотреть. (...) В 2025 году, при первом уточнении заявка будет подана", – сказал Асылбек Каналиев.

Его ответ возмутил Асхата Аймагамбетова.

"Только будет подана заявка. Если бы мы не подняли этот вопрос, заявку, возможно, и не подали бы. Все у акимов днем и ночью проводят совещания, видимо, вот и вся важность вопроса", – сказал он.

Ранее он заявил, что служба скорой медицинской помощи сама нуждается в поддержке.