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Непогода обрушится на Казахстан 17-19 октября

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 12:50 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 17 по 19 октября 2024 года. Из него следует, что на республику обрушится непогода: ожидаются осадки и гололед, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, с прохождением атмосферных фронтов осадки ожидаются на большей части страны:

  • 17 октября на юго-востоке в горных районах сильные осадки (дождь и снег);
  • в западных регионах прогнозируются дожди, 18 октября – сильные дожди, днем – с грозой.
"Лишь на северные регионы страны продолжит оказывать свое влияние холодный антициклон, который сохранит погоду без осадков и обусловит повышение температуры воздуха. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром – туман, в горных районах – гололед".РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ноябре-2024.

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Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Грозы Дожди Прогноз погоды Снегопады
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