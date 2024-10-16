Непогода обрушится на Казахстан 17-19 октября

Фото: Zakon.kz

Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 17 по 19 октября 2024 года. Из него следует, что на республику обрушится непогода: ожидаются осадки и гололед, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, с прохождением атмосферных фронтов осадки ожидаются на большей части страны: 17 октября на юго-востоке в горных районах сильные осадки (дождь и снег) ;

; в западных регионах прогнозируются дожди, 18 октября – сильные дожди, днем – с грозой. "Лишь на северные регионы страны продолжит оказывать свое влияние холодный антициклон, который сохранит погоду без осадков и обусловит повышение температуры воздуха. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром – туман, в горных районах – гололед". РГП "Казгидромет" Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ноябре-2024. Читайте также Сильный ветер с дождем парализовали Алматы Игрокам в онлайн-казино ограничили выдачу кредитов в Казахстане

Следите за новостями zakon.kz в: