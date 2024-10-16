Непогода обрушится на Казахстан 17-19 октября
Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 17 по 19 октября 2024 года. Из него следует, что на республику обрушится непогода: ожидаются осадки и гололед, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, с прохождением атмосферных фронтов осадки ожидаются на большей части страны:
- 17 октября на юго-востоке в горных районах сильные осадки (дождь и снег);
- в западных регионах прогнозируются дожди, 18 октября – сильные дожди, днем – с грозой.
"Лишь на северные регионы страны продолжит оказывать свое влияние холодный антициклон, который сохранит погоду без осадков и обусловит повышение температуры воздуха. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром – туман, в горных районах – гололед".РГП "Казгидромет"
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