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Финансы

Какие виды пособий и выплат положены казахстанцам за рождение и по уходу за ребенком

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 09:22 Фото: Zakon.kz
В Казахстане с начала 2025 года государственными пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет охвачены 246,7 тыс. человек на общую сумму 221,8 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 15 апреля 2025 года, проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

"С начала 2025 года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 86,5 тыс. человек на сумму 15,6 млрд тенге, в том числе в марте месяце данный вид пособия получили 24,6 тыс. человек на сумму 4,5 млрд тенге".Пресс-служба МТСЗН РК

В ведомстве уточнили, что на данное пособие могут претендовать постоянно проживающие в Казахстане граждане, кандасы, а также иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей.

"Лица (семьи), имеющие рожденных живыми, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, сводных детей, если они не учтены в семье другого родителя, имеют право на получение пособия по уходу в случаях, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком, не является участником системы обязательного социального страхования. За отчетный период пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в среднем получили 123 тыс. человек на сумму 10,8 млрд тенге, в том числе в марте месяца данный вид пособия получили 123 тыс. человек на сумму 3,6 млрд тенге".Пресс-служба МТСЗН РК

По данным Минтруда, размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя (МРП), утвержденного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. С начала 2025 года размеры государственных пособий проиндексированы на 6,5%.

Размеры пособия на рождение ребенка составляют:

  • на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП или 149 416 тенге;
  • на четвертого и более ребенка – 63 МРП или 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

  • на первого ребенка – 5,76 МРП или 22 648 тенге;
  • на второго ребенка – 6,81 МРП или 26 777 тенге;
  • на третьего ребенка – 7,85 МРП или 30 866 тенге;
  • на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП или 34 995 тенге.

Кроме того, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей). Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.

Данную единовременную выплату c начала года получили 60 тыс. человек на общую сумму 85,1 млрд тенге, в том числе в марте выплату получили 18,1 тыс. человек на сумму 24 млрд тенге. Средний размер назначенной выплаты за 3 месяца составил 1 668 261 тенге.

Также из ГФСС участнику системы соцстрахования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

За 3 месяца 2025 года данная выплата назначена 63,7 тыс. человек на сумму 110,3 млрд. тенге, в том числе в марте выплата была назначена 18,8 тыс. на сумму 36,2 млрд тенге. Ежемесячный средний размер выплаты за 3 месяца составил 92 522 тенге.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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