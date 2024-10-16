Когда в Алматы прекратятся осадки и вернется тепло

Сегодня, 16 октября 2024 года, в Алматы сбылись прогнозы синоптиков – в обед в южной столице резко испортилась погода, и пошел первый снег. В связи с этим Zakon.kz узнал у синоптиков, когда же в мегаполисе прекратятся осадки и вернется тепло.

Из прогноза РГП "Казгидромет" следует, что алматинцам рано расстраиваться из-за непогоды. В ближайшие трое суток синоптики им пообещали тепло до +13°С.

В Алматы:

17 октября – переменная облачность, ночью осадки (преимущественно дождь), туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +6+8°С тепла;

– переменная облачность, ночью осадки (преимущественно дождь), туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +6+8°С тепла; 18 октября – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – временами туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью заморозки +1+3°С градуса, днем +8+10°С тепла;

– переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – временами туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью заморозки +1+3°С градуса, днем +8+10°С тепла; 19 октября – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – временами туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью заморозки -1-3°С, днем +11+13°С тепла.

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Также в гидрометцентре рассказали о погоде в столице и во втором крупнейшем мегаполисе страны.

В Астане:

17 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С мороза, днем +7+9°С тепла;

– переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С мороза, днем +7+9°С тепла; 18 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С мороза, днем +8+10°С тепла;

– переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С мороза, днем +8+10°С тепла; 19 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем +8+10°С тепла.

В Шымкенте:

17 октября – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью заморозки -1-3°С, днем +14+16°С тепла;

– переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью заморозки -1-3°С, днем +14+16°С тепла; 18 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +18+20°С тепла;

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +18+20°С тепла; 19 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +21+23°С тепла.

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