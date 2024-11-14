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Тепло до +9°С вернется в Алматы

Смог, загрязнение воздуха, канатная дорога, Алматы, зима , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 15:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Накануне, 13 ноября 2024 года, прогнозы синоптиков сбылись, и вечером Алматы засыпало белыми хлопьями снега. Но жителям и гостям мегаполиса рано расстраиваться наступлением холодов, ведь в обновленном прогнозе на 15, 16 и 17 ноября 2024 года говорится о потеплении, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в ближайшие трое суток в южной столице осадков не прогнозируется и ожидается тепло до +9°С.

В Алматы:

  • 15 ноября – переменная облачность, без осадков, ночью – туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С мороза, днем +2+4°С тепла.
  • 16 ноября – переменная облачность, без осадков, ночью – туман. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С мороза, днем +5+7°С тепла.
  • 17 ноября – переменная облачность, без осадков, ночью – туман. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +7+9°С тепла.

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Также синоптики рассказали, какой погоды ждать жителям Астаны и Шымкента.

В Астане:

  • 15 ноября – переменная облачность, временами – небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем -1-3°С мороза.
  • 16 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем -3-5°С мороза.
  • 17 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем -1-3°С мороза.

В Шымкенте:

  • 15 ноября – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С мороза, днем +7+9°С тепла.
  • 16 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем +9+11°С тепла.
  • 17 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +11+13°С тепла.

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О том, какой будет погода в целом по Казахстану с 14 по 16 ноября 2024 года, можете узнать по ссылке.

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