Тепло до +9°С вернется в Алматы

Накануне, 13 ноября 2024 года, прогнозы синоптиков сбылись, и вечером Алматы засыпало белыми хлопьями снега. Но жителям и гостям мегаполиса рано расстраиваться наступлением холодов, ведь в обновленном прогнозе на 15, 16 и 17 ноября 2024 года говорится о потеплении, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в ближайшие трое суток в южной столице осадков не прогнозируется и ожидается тепло до +9°С.

В Алматы:

15 ноября – переменная облачность, без осадков, ночью – туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С мороза, днем +2+4°С тепла.

– переменная облачность, без осадков, ночью – туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С мороза, днем +2+4°С тепла. 16 ноября – переменная облачность, без осадков, ночью – туман. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С мороза, днем +5+7°С тепла.

– переменная облачность, без осадков, ночью – туман. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С мороза, днем +5+7°С тепла. 17 ноября – переменная облачность, без осадков, ночью – туман. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +7+9°С тепла.

Материал по теме Прогнозы синоптиков сбылись: в Алматы пошел снег

Также синоптики рассказали, какой погоды ждать жителям Астаны и Шымкента.

В Астане:

15 ноября – переменная облачность, временами – небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем -1-3°С мороза.

– переменная облачность, временами – небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем -1-3°С мороза. 16 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем -3-5°С мороза.

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем -3-5°С мороза. 17 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем -1-3°С мороза.

В Шымкенте:

15 ноября – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С мороза, днем +7+9°С тепла.

– переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С мороза, днем +7+9°С тепла. 16 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем +9+11°С тепла.

– переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем +9+11°С тепла. 17 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +11+13°С тепла.

Материал по теме Каким будет ноябрь, рассказали казахстанские синоптики

О том, какой будет погода в целом по Казахстану с 14 по 16 ноября 2024 года, можете узнать по ссылке.