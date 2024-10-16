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Законодательство РК

Депутат заявил о фактах необоснованного засекречивания госзакупок

Госзакупки, государственные закупки, государственный бюджет, Казахстан, деньги , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 16:22 Фото: Zakon.kz
В Казахстане участились случаи применения госорганами особого порядка закупок, когда эту процедуру надуманно относят к государственным секретам, сообщает Zakon.kz.

Как отметил на пленарном заседании Мажилиса 16 октября депутат Азат Перуашев, закупки в особом порядке осуществляются в случаях приобретения продукции, сведения о которой составляют государственные секреты и содержат служебную информацию ограниченного распространения. К госсекретам относятся сведения об объектах и работах на них, имеющие стратегическое значение. Для отнесения таких сведений к государственным секретам существует свой порядок и имеется утвержденный перечень, подлежащий засекречиванию.  

"Однако бизнес сообщает о нарастании примеров, когда госорганы, с целью лоббирования интересов отдельных поставщиков, переводят свои закупки на особый режим, ссылаясь на причастность предмета закупок к государственным секретам", – заявил Азат Перуашев.

Он привел пример, когда 29 апреля 2024 года на веб-портале государственных закупок был объявлен конкурс на строительство в Экибастузе подстанции завода по производству ферросплавов на общую сумму 7,8 млрд тенге. 5 июня Управление государственных закупок Павлодарской области без законных оснований отменило конкурс и провело закупки с применением особого секретного порядка. Однако, объект закупки никак не мог быть отнесен к госсекретам либо к информации ограниченного распространения, поскольку организатор уже в апреле опубликовал все сведения, относящиеся к строительству.

"С какой стати обычное строительство завода вдруг стало "секретным" объектом? Аналогичная ситуация сложилась в этом году с госзакупками в Туркестанской и Атырауской областях, где обычные процедуры вдруг стали "стратегическими" и "секретными", – сказал депутат.

Он попросил правительство запретить произвольное применение особого порядка закупок госорганами на местах, определить жесткие критерии, исключающие применение такого порядка для необоснованного обхода требования открытости и прозрачности госзакупок. Кроме того, Азат Перуашев обратился к Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку "секретных" закупок государственных органов.

Что будут закупать у малого и среднего бизнеса в рамках госзакупок можно почитать здесь.

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