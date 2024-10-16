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Информация для водителей: куда звонить казахстанцам по ситуации на трассах из-за непогоды

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 19:33 Фото: Zakon.kz
Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" 16 октября 2024 года обратился к водителям из-за прогнозируемого ухудшения погоды, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, 17 октября ожидается:

  • местами дождь – в Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской и Алматинской областях;
  • дождь со снегом и снег – в Абайской, Жетысуской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях.
"В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах. Позвонив в колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию круглые сутки", – говорится в обращении "КазАвтоЖола" к водителям.

Ранее сообщалось, что непогода обрушится на Казахстан 17-19 октября 2024 года.

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