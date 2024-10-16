Информация для водителей: куда звонить казахстанцам по ситуации на трассах из-за непогоды
Фото: Zakon.kz
Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" 16 октября 2024 года обратился к водителям из-за прогнозируемого ухудшения погоды, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации, 17 октября ожидается:
- местами дождь – в Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской и Алматинской областях;
- дождь со снегом и снег – в Абайской, Жетысуской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях.
"В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах. Позвонив в колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию круглые сутки", – говорится в обращении "КазАвтоЖола" к водителям.
Ранее сообщалось, что непогода обрушится на Казахстан 17-19 октября 2024 года.
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