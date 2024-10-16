Информация для водителей: куда звонить казахстанцам по ситуации на трассах из-за непогоды

Фото: Zakon.kz

Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" 16 октября 2024 года обратился к водителям из-за прогнозируемого ухудшения погоды, сообщает Zakon.kz.

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