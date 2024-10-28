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Важную информацию для водителей опубликовал "КазАвтоЖол"

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 12:48 Фото: Zakon.kz
Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" сегодня поделился важной информацией с водителями, сообщает Zakon.kz.

Нацкомпания предупредила их об ухудшении погодных условий в ряде областей страны.

"28 октября 2024 года в Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Улытауской областях местами ожидается дождь со снегом. В Атырауской и Западно-Казахстанской областях местами ожидается дождь", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "КазАвтоЖола".

В связи с этим водителей просят "соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах".

"Позвонив в колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", – заверили в нацкомпании, обращаясь к водителям.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 29-31 октября 2024 года. Согласно информации РГП "Казгидромет", на большей части страны по-прежнему ожидаются осадки.

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