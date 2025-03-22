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События

Мороз в Астане, дожди с грозами в Алматы и Шымкенте: прогноз погоды на три дня

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 18:37 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали о том, каких сюрпризов ждать от погоды жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 23 по 25 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане:

  • 23 марта: переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный ночью 1-6, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°, днем 0+2°.
  • 24 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°, днем -1-3°.
  • 25 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°, днем -1-3°.

Прогноз погоды по Алматы:

  • 23 марта: переменная облачность, ночью и в конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +22+24°.
  • 24 марта: облачно, дождь, утром и днем временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +13+15°.
  • 25 марта: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +3+5°.

Прогноз погоды по Шымкенту:

  • 23 марта: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +21+23°.
  • 24 марта: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +15+17°.
  • 25 марта: переменная облачность, дождь, временами сильный дождь. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°, днем +11+13°.

Ранее прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 23 марта 2025 года опубликовали синоптики. Подробнее можно узнать здесь. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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