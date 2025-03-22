Мороз в Астане, дожди с грозами в Алматы и Шымкенте: прогноз погоды на три дня
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали о том, каких сюрпризов ждать от погоды жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 23 по 25 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды по Астане:
- 23 марта: переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный ночью 1-6, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°, днем 0+2°.
- 24 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°, днем -1-3°.
- 25 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°, днем -1-3°.
Прогноз погоды по Алматы:
- 23 марта: переменная облачность, ночью и в конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +22+24°.
- 24 марта: облачно, дождь, утром и днем временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +13+15°.
- 25 марта: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +3+5°.
Прогноз погоды по Шымкенту:
- 23 марта: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +21+23°.
- 24 марта: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +15+17°.
- 25 марта: переменная облачность, дождь, временами сильный дождь. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°, днем +11+13°.
Ранее прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 23 марта 2025 года опубликовали синоптики. Подробнее можно узнать здесь.
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