Мороз в Астане, дожди с грозами в Алматы и Шымкенте: прогноз погоды на три дня

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали о том, каких сюрпризов ждать от погоды жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 23 по 25 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане: 23 марта: переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный ночью 1-6, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°, днем 0+2°.

24 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°, днем -1-3°.

25 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°, днем -1-3°. Прогноз погоды по Алматы: 23 марта: переменная облачность, ночью и в конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +22+24°.

24 марта: облачно, дождь, утром и днем временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +13+15°.

25 марта: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +3+5°. Прогноз погоды по Шымкенту: 23 марта: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +21+23°.

24 марта: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +15+17°.

25 марта: переменная облачность, дождь, временами сильный дождь. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°, днем +11+13°. Ранее прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 23 марта 2025 года опубликовали синоптики. Подробнее можно узнать здесь.



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