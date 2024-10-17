Четыре региона Казахстана, в которых 18 октября ожидаются и сохранятся заморозки

Фото: unsplash

О том, какой будет погода в Казахстане в предстоящую пятницу, 18 октября 2024 года, корреспонденту Zakon.kz рассказали специалисты РГП "Казгидромет".

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