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Четыре региона Казахстана, в которых 18 октября ожидаются и сохранятся заморозки

Четыре региона Казахстана, в которых 18 октября ожидаются и сохранятся заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 18:06 Фото: unsplash
О том, какой будет погода в Казахстане в предстоящую пятницу, 18 октября 2024 года, корреспонденту Zakon.kz рассказали специалисты РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, ночью в Алматинской и Жетысуской областях ожидаются, в Туркестанской, Жамбылской областях сохранятся заморозки -1-6°С.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, востоке, юго-востоке республики пройдут осадки, на западе в виде дождя, на востоке, юго-востоке страны в виде смешанных осадков (дождь, снег), днем на западе РК прогнозируются сильные дожди. На остальной территории Казахстана под влиянием отрога антициклона погода будет без осадков. По стране ночью и утром ожидаются туманы, на западе, юге, востоке – усиление ветра, на юге с пыльной бурей. На востоке, юго-востоке республики – гололед".РГП "Казгидромет"

О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 18-20 октября 2024 года можете узнать здесь.

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Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Дожди Заморозки Прогноз погоды
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