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Заморозки до -2°С ожидаются в трех областях Казахстана

Заморозки до -2°С ожидаются в трех областях Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 17:55 Фото: unsplash
О погоде в Казахстане на предстоящую пятницу, 6 сентября 2024 года, корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, погода без осадков ожидается на западе и в центре республики.

"Погода на территории Казахстана ожидается без существенных изменений – атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохранят неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, на севере, востоке страны – сильные дожди... По Казахстану ожидается усиление ветра, на севере в ночные и утренние часы ожидается туман. Ночью на севере Актюбинской, северо-западе Костанайской, на севере, востоке Карагандинской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки -1-2°С".РГП "Казгидромет"

По данным гидрометцентра, в Улытауской, Жетысуской, на западе, севере Западно-Казахстанской, в центре, на северо-востоке Кызылординской, на юге, западе, в центре Актюбинской, на западе, севере, в центре Алматинской, на западе, востоке Карагандинской, на юге Костанайской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, на юге Улытауской, на западе, северо-западе, юге, в центре Абайской сохранится, на севере Жетысуской ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев в сентябре 2024 года. Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане осенью 2024 года, можете узнать по ссылке.

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