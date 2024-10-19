20 октября синоптики обещают заморозки в одном регионе Казахстана
Фото: pexels
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане 20 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.
По данным синоптиков, в воскресенье, благодаря отрогу антициклона, потеплеет практически во всех регионах страны, но в одной из областей столбик термометра опустится до трех градусов.
"Погоду в западных регионах страны будет формировать ложбина южного циклона – пройдут дожди. По республике ночью и утром ожидается туман, на северо-западе, юге, юго-востоке – усиление ветра", – сообщают в РГП "Казгидромет".
Ночью, 20 октября, в центре Жетысуской области сохранятся заморозки до 3 градусов.
О том, какой будет погода в Казахстане с 20 по 21 октября 2024 года, можете узнать здесь.
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