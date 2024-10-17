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Законодательство РК

Житель Астаны осужден на 12 лет за мошенничество и подстрекательство к взятке

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 16:08 Фото: Zakon.kz
Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен приговор в отношении жителя столицы Абдикаримова С. Ж. Об этом Zakon.kz 17 октября 2024 года рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Он признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки на сумму 250 тыс. долларов якобы для передачи высокопоставленным должностным лицам государственных органов за заключение контракта на недропользование в Северо-Казахстанской области.

"Приговором суда ему назначено 12 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", – уточнили в Антикоре.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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Ранее сообщалось, что присяжные вынесли вердикт по убийству в Алматинской области.

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