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Цифровизация контроля недропользования – важный шаг в поддержке добросовестного бизнеса

Цифровизация контроля недропользования , фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 09:13 Фото: прокуратура Жамбылской области
В прокуратуре Жамбылской области состоялась совместная коллегия надзорного и местного исполнительного органов, на которой обсуждалась эффективность государственного контроля в сфере недропользования.

В целях создания благоприятных условий для прохождения разрешительных процедур, сдачи отчетности и получения консультативной помощи предпринимателям природоохранной прокуратурой презентован пилотный проект "SmartMine".

Проект включает участие около 10 государственных органов и предусматривает механизм онлайн-мониторинга отчетов.

Участники смогут получать уведомления о сроках проведения операций, а также рекомендации по устранению нарушений, связанных с исполнением лицензионно-контрактных обязательств.

Представители региональной палаты "Атамекен", участвовавшие в коллегии, отметили существующие проблемы в деятельности недропользователей и поддержали внедрение цифровых технологий, которые значительно улучшат контроль и взаимодействие с бизнесом.

Также по результатам разработаны предложения по усилению ведомственных функций и изменениям в законодательстве.

Цифровизация контроля недропользования, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 09:13

Фото: прокуратура Жамбылской области

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