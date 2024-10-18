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Бороться с приписками медуслуг в Казахстане начали с помощью лиц пациентов

Приписки медуслуг, Казахстан, борьба, идентификация, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 10:11 Фото: Минздрав РК
Во всех поликлиниках Казахстана намерены внедрить цифровые механизмы по идентификации пациентов, чтобы снизить возможность приписок медицинских услуг, сообщает Zakon.kz.

Пока, согласно информации Минздрава от 18 октября 2024 года, механизм подтверждения посещения специалиста реализован в 37 медицинских объектах Астаны, с привлечением более 600 специалистов.

"При этом из 49 265 пациентов, побывавших на приеме у врача в поликлиниках, 85% прошли идентификацию с помощью механизмов Face ID и сервис "Цифровой документ", – рассказали в ведомстве.

В итоге выяснилось, что с момента внедрения системы идентификации пациентов общее количество оказанных медицинских услуг предварительно снизилось на 24,5%, особенно входящих в топ-20.

Окончательные результаты можно будет оценить по итогам пилотного проекта.

"До конца этого года пилотный проект покажет результаты в Астане, а с 1 января планируется масштабировать поэтапно на всю республику. Это станет эффективным инструментом, который позволит снизить приписки. Система биометрической идентификации обеспечит точную фиксацию оказанных услуг, что сделает невозможными фальшивые отчеты о визитах пациентов, и, соответственно, предотвратит нецелевое расходование как бюджетных средств, так и взносов застрахованных граждан", – отметили в Министерстве здравоохранения.

В июле 2024 года ведомство предлагало три варианта, как бороться с приписками: подтверждение посещения и получения медицинской помощи через мобильное приложение пациента; идентификация пациента с использованием технологии Face ID или сканирование QR-кода или уникального кода цифрового документа пациента.

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