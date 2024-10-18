Бороться с приписками медуслуг в Казахстане начали с помощью лиц пациентов
Пока, согласно информации Минздрава от 18 октября 2024 года, механизм подтверждения посещения специалиста реализован в 37 медицинских объектах Астаны, с привлечением более 600 специалистов.
"При этом из 49 265 пациентов, побывавших на приеме у врача в поликлиниках, 85% прошли идентификацию с помощью механизмов Face ID и сервис "Цифровой документ", – рассказали в ведомстве.
В итоге выяснилось, что с момента внедрения системы идентификации пациентов общее количество оказанных медицинских услуг предварительно снизилось на 24,5%, особенно входящих в топ-20.
Окончательные результаты можно будет оценить по итогам пилотного проекта.
"До конца этого года пилотный проект покажет результаты в Астане, а с 1 января планируется масштабировать поэтапно на всю республику. Это станет эффективным инструментом, который позволит снизить приписки. Система биометрической идентификации обеспечит точную фиксацию оказанных услуг, что сделает невозможными фальшивые отчеты о визитах пациентов, и, соответственно, предотвратит нецелевое расходование как бюджетных средств, так и взносов застрахованных граждан", – отметили в Министерстве здравоохранения.
В июле 2024 года ведомство предлагало три варианта, как бороться с приписками: подтверждение посещения и получения медицинской помощи через мобильное приложение пациента; идентификация пациента с использованием технологии Face ID или сканирование QR-кода или уникального кода цифрового документа пациента.