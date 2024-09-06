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Акимат Алматы опроверг задержание помощника Досаева

Ерболат Досаев, государственный служащий, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 08:45 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Акимат Алматы 6 сентября 2024 года выступил с важным заявлением о задержании помощника главы города Ерболата Досаева, сообщает Zakon.kz.

В сообщении ведомства отмечено:

"В сети распространяется недостоверная информация о якобы задержании помощника акима Алматы, к сообщению идет фото акима Илийского района Алматинской области".

Далее сказано, что в связи с этим акимат города заявляет, что примет меры и обратится в правоохранительные органы для выявления источников распространения ложных данных.

"Напоминаем, что, согласно законодательству, за распространение недостоверной информации предусмотрена ответственность, включая административные и уголовные меры".Пресс-служба акимата Алматы

На сайте акимата города указано, что заместителями Досаева являются Аскар Амрин, Асем Нусупова, Бейбут Шаханов, Алишер Абдыкадыров и Азамат Калдыбеков.

Напомним, несколько дней ранее стало известно о задержании акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева. Эту должность он занимал с сентября 2018 года. До этого он работал советником акима Алматинской области.

Позднее в пресс-службе региональной прокуратуры озвучили подробности. По данным надзорного органа, задержание акима последовало после проверки деятельности мусорного полигона.

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