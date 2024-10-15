Заморозки на юге и снег в центре РК: какой будет погода 16 октября

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане в среду, 16 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории республики пройдут осадки (дождь, снег), ночью в горных районах юга, юго-востока РК ожидаются сильные осадки (дождь, снег), ночью на юго-востоке Казахстана прогнозируются сильные дожди, ночью на востоке, юге, в центре страны ожидается снег.

"На западе, северо-западе, севере страны сохранится погода без осадков. По стране ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман. В центре РК прогнозируется низовая метель, на востоке, юге, в центре, горных районах юго-востока республики – гололед", – говорится в сообщении.

Ночью в Кызылординской, Туркестанской областях ожидаются заморозки 1-6 градусов.

На западе, юге Западно-Казахстанской области, в центре, на севере, западе Кызылординской области сохранится, на западе, севере Атырауской области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, севере Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что в Алматы и Алматинской области ожидается сильный дождь, снег и мороз.

