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Заморозки на юге и снег в центре РК: какой будет погода 16 октября

Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, иней, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 18:35 Фото: pexels
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане в среду, 16 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории республики пройдут осадки (дождь, снег), ночью в горных районах юга, юго-востока РК ожидаются сильные осадки (дождь, снег), ночью на юго-востоке Казахстана прогнозируются сильные дожди, ночью на востоке, юге, в центре страны ожидается снег.

"На западе, северо-западе, севере страны сохранится погода без осадков. По стране ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман. В центре РК прогнозируется низовая метель, на востоке, юге, в центре, горных районах юго-востока республики – гололед", – говорится в сообщении.

Ночью в Кызылординской, Туркестанской областях ожидаются заморозки 1-6 градусов.

На западе, юге Западно-Казахстанской области, в центре, на севере, западе Кызылординской области сохранится, на западе, севере Атырауской области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, севере Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что в Алматы и Алматинской области ожидается сильный дождь, снег и мороз.

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Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Заморозки Прогноз погоды Снегопады
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