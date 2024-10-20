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Тепло закончилось: 21 октября синоптики обещают казахстанцам дожди и снег

Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 17:31 Фото: pexels
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане в понедельник, 21 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, прохождение атмосферных фронтальных разделов принесет на большую часть территории республики дожди.

"На юге и юго-востоке дожди в понедельник пройдут с грозами. Сильные ливни ожидаются ночью на западе и северо-западе страны. В северных областях в ночные часы также прогнозируют осадки – дождь и снег", – говорится в сообщении.

В целом по Казахстану ночью и утром 21 октября ожидается туман. На юге, востоке и в центре страны – усиление ветра. Ночью на западе и в центре Жетысуской области сохранятся заморозки до трех градусов.

В Астане ожидается переменная облачность, утром и днем – дождь. Ночью скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду, днем 9-14 м/с. Температура воздуха +8+10°.

В Алматы ожидается переменная облачность, без осадков. Скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха +20+22°.

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