21 человека вывели из задымленного подъезда спасатели в Актюбинской области

В одном из домов Актобе произошло возгорание электропроводов. Спасатели оперативно эвакуировали 21 человека, обеспечив их безопасность, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, инцидент случился 19 октября 2024 года в девятиэтажном доме, расположенном на улице Бокенбай батыра. Задымление распространилось на втором и третьем этажах.

"Силами МЧС по лестничному маршу и с помощью трехколенной лестницы из задымленной зоны эвакуировали 21 человека, в том числе двоих детей. Пострадавших нет", – говорится в сообщении МЧС РК.

Фото: МЧС РК

Ранее в МЧС напомнили казахстанцам о правилах пожарной безопасности из-за участившихся случаев возгораний, последствия которых иногда бывают трагическими.

19 октября в Алматинской области потушили пожар в дачном секторе. Сотрудникам МЧС вовремя удалось оперативно ликвидировать загорание на площади 61 кв.м.

