Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана

В 11 областях Казахстана на 20 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

Днем на западе, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер восточный в центре, на севере области 15-20 м/с.



Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.



В Улытауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман.



Ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман, в центре области заморозки -3 градуса. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки -1-3 градуса.



Ночью и утром на юге, западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.



Ночью и утром на севере, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман.



Ночью и утром на западе, севере, в центре Абайской области ожидается туман.



В Актюбинской области ожидается ветер восточный с переходом на юго-западный в центре, на востоке области порывы 15-18 м/с.



Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане 20 октября 2024 года.