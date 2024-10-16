Штормовое предупреждение объявили в 10 областях Казахстана

В 10 областях Казахстана на 17 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на юге, в предгорных, горных районах Алматинской области ожидается туман. В Алматы ночью ожидается туман. В Конаеве ночью и утром ожидается туман.



На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. Ночью сохранятся заморозки -1-6 градусов. В Кызылорде временами ожидается туман. Ночью сохранятся заморозки -1-3 градуса.



Ночью и утром на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, днем на горных перевалах области 15-20 м/с. Ночью на севере, западе, в горных и предгорных районах области заморозки -3 градуса. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. Ночью заморозки -1-3 градуса. В Туркестане ночью и утром ожидается туман. Ночью заморозки -1-3 градуса.



Днем на западе Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Актау днем ожидается гроза.



В Таразе ночью и утром ожидается туман.



Ночью на юге Карагандинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области – туман.



Ночью на востоке Улытауской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области – туман.



Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром – туман.



Ночью на севере, юге Павлодарской области ожидается туман.



Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, каких сюрпризов ожидать казахстанцам от погоды в предстоящий четверг, 17 октября 2024 года.

