Штормовое предупреждение объявили в 10 областях Казахстана
Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.
Ночью и утром на юге, в предгорных, горных районах Алматинской области ожидается туман. В Алматы ночью ожидается туман. В Конаеве ночью и утром ожидается туман.
На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. Ночью сохранятся заморозки -1-6 градусов. В Кызылорде временами ожидается туман. Ночью сохранятся заморозки -1-3 градуса.
Ночью и утром на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, днем на горных перевалах области 15-20 м/с. Ночью на севере, западе, в горных и предгорных районах области заморозки -3 градуса. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. Ночью заморозки -1-3 градуса. В Туркестане ночью и утром ожидается туман. Ночью заморозки -1-3 градуса.
Днем на западе Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Актау днем ожидается гроза.
В Таразе ночью и утром ожидается туман.
Ночью на юге Карагандинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области – туман.
Ночью на востоке Улытауской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области – туман.
Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром – туман.
Ночью на севере, юге Павлодарской области ожидается туман.
Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, каких сюрпризов ожидать казахстанцам от погоды в предстоящий четверг, 17 октября 2024 года.