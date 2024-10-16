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Штормовое предупреждение объявили в 10 областях Казахстана

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 22:51 Фото: pixabay
В 10 областях Казахстана на 17 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на юге, в предгорных, горных районах Алматинской области ожидается туман. В Алматы ночью ожидается туман. В Конаеве ночью и утром ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. Ночью сохранятся заморозки -1-6 градусов. В Кызылорде временами ожидается туман. Ночью сохранятся заморозки -1-3 градуса.

Ночью и утром на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, днем на горных перевалах области 15-20 м/с. Ночью на севере, западе, в горных и предгорных районах области заморозки -3 градуса. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. Ночью заморозки -1-3 градуса. В Туркестане ночью и утром ожидается туман. Ночью заморозки -1-3 градуса.

Днем на западе Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Актау днем ожидается гроза.

В Таразе ночью и утром ожидается туман.

Ночью на юге Карагандинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области – туман.

Ночью на востоке Улытауской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области – туман.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром – туман.

Ночью на севере, юге Павлодарской области ожидается туман.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, каких сюрпризов ожидать казахстанцам от погоды в предстоящий четверг, 17 октября 2024 года.

Елена Беляева
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Прогноз погоды Штормовые предупреждения
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