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Туман, заморозки и ливень: в 11 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 20:07 Фото: pixabay
В 11 областях Казахстана на 19 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области на юге, северо-западе области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный, днем порывы 18 м/с.

Ночью на юго-востоке Атырауской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере, юге области – туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на севере, востоке области порывы 17-22 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

Днем в центре, на востоке Алматинской области ожидается восточный ветер, порывы 17-22 м/с. В Конаеве ветер восточный, днем порывы 17-22 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Днем на западе Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный в центре, на западе области 15-20 м/с.

Ночью в центре Мангистауской области ожидается сильный дождь. Днем на западе, севере, востоке области ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью на севере, востоке области 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, в центре Абайской области ожидается туман.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

На западе, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 25 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки -5-7 градусов.

Ранее сообщалось, что корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет", каких сюрпризов ожидать казахстанцам от погоды в предстоящую субботу, 19 октября 2024 года.

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Елена Беляева
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Прогноз погоды Штормовые предупреждения
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