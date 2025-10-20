Сильные дожди и заморозки: "Казгидромет" обновил прогноз погоды на 21 октября

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящий вторник, 21 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, ночью ожидаются заморозки до -1-3°С:

в центре, на востоке области Жетысу,

на севере Алматинской области.

"На западе республики под влиянием ложбины северо-западного циклона ожидаются дожди, временами – сильные. На остальной территории Казахстана под влиянием отрога северного антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе, востоке, в горных районах юго-востока – туманы". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Вместе с тем в ряде областей Казахстана ожидается:

высокая пожарная опасность – в Мангистауской, на северо-востоке, юго-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, в центре Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на западе Алматинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на севере, востоке, в центре области Улытау, на юге области Абай,

Ранее синоптики сообщили, что антициклон принесет в Казахстан в ближайшие три дня заморозки, ветер и туманы. Подробнее о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 21, 22 и 23 октября 2025 года можете узнать здесь.