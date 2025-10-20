#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
536.32
626.9
6.6
Общество

Сильные дожди и заморозки: "Казгидромет" обновил прогноз погоды на 21 октября

листья, лед, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 17:45 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящий вторник, 21 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, ночью ожидаются заморозки до -1-3°С:

  • в центре, на востоке области Жетысу,
  • на севере Алматинской области.
"На западе республики под влиянием ложбины северо-западного циклона ожидаются дожди, временами – сильные. На остальной территории Казахстана под влиянием отрога северного антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе, востоке, в горных районах юго-востока – туманы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Вместе с тем в ряде областей Казахстана ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Мангистауской, на северо-востоке, юго-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, в центре Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на западе Алматинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на севере, востоке, в центре области Улытау, на юге области Абай,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей, на юге области Улытау.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 17:45
Синоптики рассказали, какими будут осень и зима в Казахстане

Ранее синоптики сообщили, что антициклон принесет в Казахстан в ближайшие три дня заморозки, ветер и туманы. Подробнее о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 21, 22 и 23 октября 2025 года можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Названы регионы, в которых живут люди с необычным именем Казахстан
18:21, Сегодня
Названы регионы, в которых живут люди с необычным именем Казахстан
Снегопад, заморозки и ясная погода: "Казгидромет" дал прогноз на 17 октября
18:14, 16 октября 2025
Снегопад, заморозки и ясная погода: "Казгидромет" дал прогноз на 17 октября
Снег, дожди с грозами, заморозки и сильный ветер вновь нагрянут в Казахстан
18:04, 14 апреля 2025
Снег, дожди с грозами, заморозки и сильный ветер вновь нагрянут в Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: