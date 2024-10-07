Снег, дождь и туман: какая погода ждет казахстанцев 8 октября

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане 8 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, антициклон сохранит погоду без осадков на большей части Казахстана, лишь на севере РК под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидается небольшой дождь, ночью на востоке и в горных районах юго-востока страны – осадки в виде дождя и снега.

"На западе, юго-западе, севере, востоке и юго-востоке страны ожидается усиление ветра, на западе, юго-западе с пыльной бурей, на севере, в центре, на востоке, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы – туман", – говорится в сообщении.

В Карагандинской и Абайской области, на востоке Улытауской области, на севере, северо-востоке Актюбинской, на севере Западно-Казахстанской, на юго-востоке Жамбылской, на западе, юго-востоке Костанайской, на севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на севере, юге, в центре Мангистауской, на большей части Акмолинской, на западе, юге, востоке Павлодарской, на востоке Северо-Казахстанской ожидается высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Улытауской областях, на севере, западе, в центре, предгорных и пустынных районах Туркестанской, на юго-западе Жамбылской, на юге Костанайской, на западе, востоке Карагандинской, на западе Восточно-Казахстанской, на юге Абайской области, на западе, севере, в центре Жетысуской области, на севере, западе Алматинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 8 по 10 октября 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.

