Снег, дождь и туман: какая погода ждет казахстанцев 8 октября
По информации синоптиков, антициклон сохранит погоду без осадков на большей части Казахстана, лишь на севере РК под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидается небольшой дождь, ночью на востоке и в горных районах юго-востока страны – осадки в виде дождя и снега.
"На западе, юго-западе, севере, востоке и юго-востоке страны ожидается усиление ветра, на западе, юго-западе с пыльной бурей, на севере, в центре, на востоке, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы – туман", – говорится в сообщении.
В Карагандинской и Абайской области, на востоке Улытауской области, на севере, северо-востоке Актюбинской, на севере Западно-Казахстанской, на юго-востоке Жамбылской, на западе, юго-востоке Костанайской, на севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на севере, юге, в центре Мангистауской, на большей части Акмолинской, на западе, юге, востоке Павлодарской, на востоке Северо-Казахстанской ожидается высокая пожарная опасность.
В Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Улытауской областях, на севере, западе, в центре, предгорных и пустынных районах Туркестанской, на юго-западе Жамбылской, на юге Костанайской, на западе, востоке Карагандинской, на западе Восточно-Казахстанской, на юге Абайской области, на западе, севере, в центре Жетысуской области, на севере, западе Алматинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 8 по 10 октября 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.