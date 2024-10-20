Багдат Мусин рассказал о важной семейной традиции

Глава АО "Казахтелеком" Багдат Мусин поделился с подписчиками нежным семейным видео, сообщает Zakon.kz.

20 октября он на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором его сын играет на домбре.

"Наш ребенок с нетерпением ждет воскресенье и показывает нам, чему научился в школе. С одной стороны, цель — оценить его старания, а с другой — подать пример младшему брату. Даже если сейчас он не все понимает, со временем он впитает в себя звук домбры", – написал Мусин под постом.

Он отметил, что в суете будничной жизни мы иногда забываем, насколько важно проводить время с детьми.

"В нашей семье есть прекрасная традиция — каждое воскресенье мы проводим все вместе, что бы ни происходило. Мы с нетерпением ждем этого дня. Поэтому для нас воскресенье — это маленький праздник, семейный день. Пусть и в вашем доме звучит домбра, дети играют, а родители наслаждаются их шалостями! Пусть наши семьи будут здоровы и счастливы!" – заключил экс-министр.

Ранее Багдат Мусин прокомментировал убийство директора Lenovo по взаимодействию с госорганами Ермека Жакипжанова.

