Багдат Мусин поделился "пятничным вайбом"
Фото: Instagram/bagdatmussin
Председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин поделился размышлениями о том, как изменились его пятничные вечера, сообщает Zakon.kz.
Об этом он 20 декабря написал на своей странице в Instagram.
"Кто бы мог подумать, что вечер пятницы может так измениться. В юности мысль о том, чтобы провести вечер дома, даже не приходила в голову, а сейчас играть с детьми — это настоящее удовольствие", — написал Мусин.
Он подчеркнул важность родительского участия в воспитании творческого мышления у детей. В его семье это достигается через сборку конструктора Lego, что помогает привить любовь к архитектуре и креативности.
"Мы не ставим ребенку ограничений. Творчески мыслящий ребенок вырастает сообразительным", — отметил глава компании.
В заключение он обратился к своим подписчикам с вопросом: "А какой у вас вайб пятницы?".
16 декабря Багдат Мусин поделился размышлениями о значении патриотизма и ответственности каждого гражданина за будущее страны.
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