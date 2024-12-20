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Общество

Багдат Мусин поделился "пятничным вайбом"

Багдат Мусин поделился &quot;пятничным вайбом&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 01:05 Фото: Instagram/bagdatmussin
Председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин поделился размышлениями о том, как изменились его пятничные вечера, сообщает Zakon.kz.

Об этом он 20 декабря написал на своей странице в Instagram.

"Кто бы мог подумать, что вечер пятницы может так измениться. В юности мысль о том, чтобы провести вечер дома, даже не приходила в голову, а сейчас играть с детьми — это настоящее удовольствие", — написал Мусин.

Он подчеркнул важность родительского участия в воспитании творческого мышления у детей. В его семье это достигается через сборку конструктора Lego, что помогает привить любовь к архитектуре и креативности.

"Мы не ставим ребенку ограничений. Творчески мыслящий ребенок вырастает сообразительным", — отметил глава компании.

В заключение он обратился к своим подписчикам с вопросом: "А какой у вас вайб пятницы?".

16 декабря Багдат Мусин поделился размышлениями о значении патриотизма и ответственности каждого гражданина за будущее страны. 

Айсулу Омарова
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