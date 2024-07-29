Багдат Мусин поделился семейным видео с отдыха на природе

Багдат Мусин, возглавивший 10 июня 2024 года "Казахтелеком", опубликовал семейное видео, добавив, что нет ничего прекраснее отдыха на свежем воздухе, сообщает Zakon.kz.

Ролик экс-министр цифрового развития разместил 29 июля на личной странице в Instagram.

Мусин с женой, дочкой и сыном отправились на прогулку в лес, а после приготовили шашлыки.

"Самые драгоценные моменты жизни состоят из простых вещей. Этот день станет прекрасным воспоминанием в истории нашей семьи", – говорится в описании к публикации.

В заключение Мусин пожелал каждой семье счастья и благополучия.

Почти два месяца назад Мусин возглавил АО "Казахтелеком". К такому решению пришел совет директоров АО "Самрук-Қазына".

30 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев освободил Багдата Мусина от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. После экс-глава МЦРИАП написал прощальный пост, в котором рассказал, что лично подал в отставку.

6 мая кресло министра занял Жаслан Мадиев, который до этого назначения работал генеральным менеджером Binance Kazakhstan.