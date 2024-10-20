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Экс-полицейский получил пять лет за ДТП, в котором погибли его родители, брат и племянники

Зал суда, суд, молоток судьи, молоток, судейский молоток, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 01:52 Фото: freepik
В Актюбинской области суд приговорил бывшего сотрудника правоохранительных органов к пяти годам лишения свободы за ДТП, в котором погибли пятеро членов его семьи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 20 октября "Диапазон", авария произошла в конце августа на трассе в Кобдинском районе Актюбинской области.

28-летний экс-полицейский, управляя автомобилем "Volkswagen Polo", выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. В результате аварии на месте погибли его родители, младший брат и двое племянников. Позже в больнице скончался еще один член семьи — четырехлетний мальчик.

Суд признал экс-полицейского виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей, и приговорил его к пяти годам лишения свободы с лишением водительских прав на семь лет.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы автомобиль сбил девушку насмерть на Розыбакиева. 

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