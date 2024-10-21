Жители Астаны отдали миллионы на сомнительные финансовые схемы

30-летнюю астанчанку подозревают в масштабном мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Астаны, она вела страницу в Instagram, где под предлогом помощи с инвестициями обещала удвоить деньги через участие в финансовых схемах.

"Для получения услуг она требовала предоплату, но после исчезала, не выполняя своих обязательств", – рассказали в полиции.

Например, 44-летняя жительница столицы передала подозреваемой 6 млн тенге, после чего та перестала выходить на связь.

Сотрудники УП района Есиль установили причастность женщины к 17 аналогичным эпизодам мошенничества. По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается ее причастность к другим аналогичным преступлениям. Ведется досудебное расследование.

В похожем преступлении подозревают алматинку. Только в данном случае она брала крупные суммы за фиктивную помощь в получении квартир и поступлении в вуз на грант.