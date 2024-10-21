Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жители Астаны отдали миллионы на сомнительные финансовые схемы

Астана, мошенница, миллионы тенге, обман, инвестиции, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 16:41 Фото: рixabay
30-летнюю астанчанку подозревают в масштабном мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Астаны, она вела страницу в Instagram, где под предлогом помощи с инвестициями обещала удвоить деньги через участие в финансовых схемах.

"Для получения услуг она требовала предоплату, но после исчезала, не выполняя своих обязательств", – рассказали в полиции.

Например, 44-летняя жительница столицы передала подозреваемой 6 млн тенге, после чего та перестала выходить на связь.

Сотрудники УП района Есиль установили причастность женщины к 17 аналогичным эпизодам мошенничества. По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается ее причастность к другим аналогичным преступлениям. Ведется досудебное расследование.

В похожем преступлении подозревают алматинку. Только в данном случае она брала крупные суммы за фиктивную помощь в получении квартир и поступлении в вуз на грант.

Читайте также

КГУ Центр обучения языков
Свыше 3000 кокшетауских госслужащих обучились государственному языку
Вклад в чистоту
Вклад в чистоту: алматинские предприниматели стали активными участниками программы "Таза Қазақстан"
Снег ожидается в Астане, ливни – в Алматы и Шымкенте
Снег ожидается в Астане, ливни – в Алматы и Шымкенте
Ирина Капитанова
Астана Инвестиции в РК 2024 год Мошенничество
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Тепло закончилось: 21 октября синоптики обещают казахстанцам дожди и снег
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Путинцева поднялась на три строчки, Рыбакина осталась пятой
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Путинцева поднялась на три строчки, Рыбакина осталась пятой
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков актрисы
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков матери в День отца
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: