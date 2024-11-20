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Около 300 кокшетаусцев сдадут экзамены по государственному языку

Около 300 кокшетауцев, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 15:20 Фото: Серик Садвакасов
Благодаря государственной поддержке жители областного центра могут бесплатно обучаться языкам, особый упор делается на изучение казахского.

В административном центре Акмолинской области с каждым годом становится все больше жителей города, изучающих языки. Особый интерес кокшетаусцы проявляют казахскому языку. В регионе созданы все условия для того, чтобы каждый желающий мог освоить язык и укрепить знания. Обучение проводится на бесплатной основе, по завершении процесса слушатели проверяют накопленные навыки и сдают экзамен.

"Центр изучения языков при отделе культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Кокшетау проводит выпускные экзамены по государственному языку. Основная цель экзамена – повышение статуса казахского языка, развитие у слушателей мотивации к его изучению. Экзамены проводятся по программе КАЗТЕСТ, которая позволяет объективно оценить уровень владения государственным языком как гражданами Казахстана, так и иностранными гражданами, ведущими свою деятельность на территории страны", – сообщил специалист отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Кокшетау Серик Садвакасов.

По информации спикера, в этом году экзамены будут сдавать 282 слушателя, это государственные служащие и работники бюджетных организаций. По результатам экзамена каждому участнику будет выдан сертификат государственного образца.

"С каждым годом растет интерес к изучению казахского языка среди представителей некоренных национальностей, что свидетельствует о повышении уровня социальной интеграции и уважения к языковому многообразию страны. В центре изучения языков работают 10 опытных преподавателей, готовых помочь каждому желающему в освоении государственного языка. Для эффективного обучения созданы все необходимые условия: современные учебный и мультимедийный кабинеты, а также инновационные методики преподавания. Этот экзамен становится важным шагом на пути к улучшению языковой среды в регионе и поддержанию высокой мотивации граждан к изучению казахского языка", – акцентировали в отделе культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Кокшетау.

Сообщается, что на сегодняшний день обучено более 3000 сотрудников государственных и бюджетных учреждений. В 2024 учебном году принято 1010 слушателей. Материально-техническая база и ассортимент учебников обновляются ежегодно, на сегодняшний день есть все возможности изучать языки по всем современным требованиям.

Напомним, что Центр обучения языкам в Кокшетау работает вот уже 12 лет. За это время языки освоили сотни государственных служащих, работники бюджетных организаций и представители иных профессий. Руководство центра продолжает работу, направленную на популяризацию государственного языка в городе Кокшетау и повышение грамотности населения.

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