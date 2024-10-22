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Ударила мужа камнем по голове, защищая детей: казахстанку наказали за рукоприкладство

Казахстанку наказали за то, что ударила мужа камнем по голове, защищая детей, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 11:17 Фото: рixabay
В Караганде женщину привлекли к административной ответственности за причинение телесных повреждений мужу, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрели в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям.

В пресс-службе суда 22 октября рассказали, что 21 апреля 2024 около 00:10 возле дома в 23-м микрорайоне во время конфликта карагандинка ударила супруга камнем по голове за то, что он пытался столкнуть с мопеда ее несовершеннолетних детей. Мужу был причинен легкий вред здоровью.

"В отношении У. возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 73-1 КоАП (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и направлено в суд. Вина У. подтверждается материалами дела, исследованными в суде. Судом она признана виновной и подвергнута административному штрафу в размере 15 месячных расчетных показателей (более 51 тыс. тенге)", – сообщили в суде.

Постановление суда вступило в законную силу.

Ранее в Казнете активно обсуждали видео, на котором парень средь бела дня отобрал сумку у девушки. Как выяснилось, ревнивая подруга забрала его телефон и таким образом молодой человек решил его вернуть.

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