Ругань в больнице дорого обошлась казахстанке: что произошло

В Уральске женщину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство в областной больнице, сообщает Zakon.kz.

Жительница Уральска устроила конфликт с дежурным врачом областной больницы. Она ругалась матом и нарушала общественный порядок. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у женщины установлено состояние алкогольного опьянения легкой степени. В итоге дело дошло до суда.

"Судом исследованы представленные материалы дела и дана надлежащая правовая оценка действиям правонарушительницы. При назначении административного взыскания судом учтено, что женщина имеет на иждивении троих детей, один из которых является несовершеннолетним", – сообщили 5 октября 2026 года в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда.

В суде пояснили, что с учетом указанного обстоятельства административный арест к ней не применим, поэтому женщине назначили административный штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге).

Другая казахстанка оказалась в суде из-за переписки в WhatsApp. Она отправила знакомому ложные сведения, порочащие его честь и достоинство. В итоге ей назначили штраф в почти 500 тыс. тенге.