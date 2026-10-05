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Общество

Ругань в больнице дорого обошлась казахстанке: что произошло

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 03:13 Фото: akorda.kz
В Уральске женщину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство в областной больнице, сообщает Zakon.kz.

Жительница Уральска устроила конфликт с дежурным врачом областной больницы. Она ругалась матом и нарушала общественный порядок. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у женщины установлено состояние алкогольного опьянения легкой степени. В итоге дело дошло до суда.

"Судом исследованы представленные материалы дела и дана надлежащая правовая оценка действиям правонарушительницы. При назначении административного взыскания судом учтено, что женщина имеет на иждивении троих детей, один из которых является несовершеннолетним", – сообщили 5 октября 2026 года в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда.

В суде пояснили, что с учетом указанного обстоятельства административный арест к ней не применим, поэтому женщине назначили административный штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге).

Другая казахстанка оказалась в суде из-за переписки в WhatsApp. Она отправила знакомому ложные сведения, порочащие его честь и достоинство. В итоге ей назначили штраф в почти 500 тыс. тенге.

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Камила Салкымбаева
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