Что хотят сделать с серым рынком арендного жилья в Казахстане

Управляющий директор АО "Казахстанская Жилищная Компания" Ернар Абитаев на пресс-конференции 22 октября 2024 года озвучил итоги проведенного исследования рынка арендного жилья в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он рассказал, что методом тайного покупателя выявили серый рынок арендного жилья.

"Под серым рынком понимаются случаи, когда арендаторы и арендодатели не заключают договоры и не регистрируют их у нотариуса или в ЦОНе. Легальный рынок, напротив, предполагает обязательное заключение договора и его регистрацию. Мы сделали выборку на основе объявлений на сайте "Крыша.кз" и проанализировали около 500 объявлений в 20 регионах Казахстана", – озвучил Ернар Абитаев.

По его словам, в итоге методом тайного покупателя и обзвонов было установлено, что порядка 67% аренды осуществляется без заключения официальных договоров.

"Это не обеспечивает защиту прав арендаторов – их могут выселить в любой момент или внезапно повысить арендную плату. Примером может служить ситуация в Алматы, когда из-за притока людей из соседней страны арендодатели массово выгоняли жильцов и резко повышали цены. Это указывает на отсутствие институционализации рынка аренды, который нуждается в развитии и внедрении стандартов арендного жилья", – дополнил Ернар Абитаев.

По его мнению, стандарты аренды жилья должны предусматривать обязательное заключение и регистрацию договоров.

"Тогда у наших граждан будет защита их интересов. В других странах доля арендного жилья достигает 90%, и там существуют свои стандарты, которые обеспечивают защиту прав арендаторов. Качество арендного жилья при этом соответствует высоким требованиям. У нас же, например, в Алматы арендные ставки высокие, но качество жилья не соответствует этим ценам. Однако у людей нет выбора, и им приходится соглашаться на такие условия", – сказал он.

Он считает, что необходимы законодательные меры, которые установят стандарты аренды жилья, включая ответственность арендодателей за состояние квартиры, обязательность заключения договоров и определенные законодательные требования, что арендодатели не смогут внезапно выселять жильцов или повышать арендную плату.

"Важно также повышать осведомленность граждан. Никто не запрещает арендаторам требовать заключения договора, и если возникают споры с арендодателем, всегда можно решить вопрос в правовом поле, обратившись в суд. К сожалению, мало кто этим пользуется", – рассказал Ернар Абитаев.

По результатам исследования, из 500 проанализированных квартир 166 сдавались легально, а 334 оставались в "тени".

Фото: пресс-служба АО "Казахстанская Жилищная Компания"

"Наибольшая доля нелегально сдаваемых квартир приходится на однокомнатные – 72%. Это связано с тем, что такие квартиры наиболее востребованы, а арендодатели могут диктовать свои условия. Чем менее ликвидна квартира, тем охотнее арендодатели идут на уступки, в том числе заключают и регистрируют договоры. Такой паттерн был выявлен в ходе анализа", – поделился Ернар Абитов.

Он подчеркнул, что главная цель – законодательно закрепить изменения.

"Пока конкретные шаги не предпринимались, мы провели первые исследования и обнаружили, что доля серого рынка составляет 67%. Мы хотим обратить внимание госорганов на эту проблему и инициировать законодательные изменения для защиты прав граждан. На цены влияет спрос и предложение, и законодательные изменения вряд ли смогут значительно повлиять на стоимость аренды. Рынок сам регулирует цены. Главное – обеспечить защиту прав как арендаторов, так и арендодателей", – резюмировал он.

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