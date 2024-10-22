Дождями зальет Астану, Алматы и Шымкент
Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 23 по 25 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, столицу и два крупнейших мегаполиса страны зальет дождями.
В Астане:
- 23 октября – переменная облачность, временами – дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +6+8°С тепла.
- 24 октября – переменная облачность, временами – дождь. Ветер юго-западный, 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +6+8°С тепла.
- 25 октября – переменная облачность, временами – дождь. Ветер юго-западный, 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +8+10°С тепла.
В Алматы:
- 23 октября – переменная облачность, днем – дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо- восточный, 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +11+13°С тепла.
- 24 октября – облачно, ночью и утром – дождь, временами – сильный дождь, туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +11+13°С тепла.
- 25 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +13+15°С тепла.
В Шымкенте:
- 23 октября – переменная облачность, дождь, ночью временами – сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +11+13°С тепла.
- 24 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +12+14°С тепла.
- 25 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +15+17°С тепла.
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