Дождями зальет Астану, Алматы и Шымкент

Фото: unsplash

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 23 по 25 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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