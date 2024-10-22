Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дождями зальет Астану, Алматы и Шымкент

Дождями зальет Астану, Алматы и Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 16:40 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 23 по 25 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, столицу и два крупнейших мегаполиса страны зальет дождями.

В Астане:

  • 23 октября – переменная облачность, временами – дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +6+8°С тепла.
  • 24 октября – переменная облачность, временами – дождь. Ветер юго-западный, 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +6+8°С тепла.
  • 25 октября – переменная облачность, временами – дождь. Ветер юго-западный, 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +8+10°С тепла.

В Алматы:

  • 23 октября – переменная облачность, днем – дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо- восточный, 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +11+13°С тепла.
  • 24 октября – облачно, ночью и утром – дождь, временами – сильный дождь, туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +11+13°С тепла.
  • 25 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +13+15°С тепла.

В Шымкенте:

  • 23 октября – переменная облачность, дождь, ночью временами – сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +11+13°С тепла.
  • 24 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +12+14°С тепла.
  • 25 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +15+17°С тепла.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 16:40
Какой будет погода в Казахстане 22-24 октября
, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 16:40

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ноябре и декабре 2024 года, а также в январе, феврале и марте 2025-го.

Читайте также

Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Диплом, дипломы, выпускники вузов, вручение дипломов
Утеря диплома или аттестата: все, что нужно знать казахстанцам
Полицейские организовали класс &quot;Жас сақшы&quot; в Жезказгане
Полицейские открыли класс "Жас сақшы" в городе Жезказган области Ұлытау
Динара Халдарова
Казгидромет Астана Погода Алматы Шымкент 2024 год Грозы Дожди Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила 6-летие без мамы
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила шестилетие без мамы
Снег ожидается в Астане, ливни – в Алматы и Шымкенте
Снег ожидается в Астане, ливни – в Алматы и Шымкенте
Нурасыл Болат, депутат, суд
Суд над сыном Турлыханова: Служба пробации просит лишить его свободы
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков актрисы
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков матери в День отца
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: